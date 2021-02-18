رغد صدام حسين تكشف لأول مرة موعد عودتها إلى العراق... فيديو

كشفت رغد صدام حسين، ابنه الرئيس العراقي الراحل، لأول مرة موعد عودتها إلى العراق، بعد هروبها أثناء الغزو الأمريكي.

وقالت رغد صدام حسين، في لقاء مع قناة "العربية" "متأكدة من عودتي للعراق. هذا وطني"، مشيرة إلى أن العشائر ساعدتها في الهروب إلى سوريا.

وأوضحت: "دخلنا إلى سوريا عن طريق التهريب"، مشيرة إلى أن عائلة صدام حسين لم تكن تمتلك جوازات سفر. ورفضت الكشف عن هوية من ساعدوها من العشائر أثناء هروبها إلى سوريا، مشيرة إلى أنها لن تنسى ما فعلوه لأجلها.

كما تطرقت ابنة صدام حسين، إلى فقدان أحد أبنائها في القصف الأمريكي على العراق: وقالت إن "11 صاروخا سقطوا على بيتي، واستشهد أحد أبنائي"، مؤكدة أنها انهارت بعد ذلك.

وتوقفت رغد صدام حسين عند تفاصيل وداعها لبيتها في المزرعة، مؤكدة أنها ألقت نظرة أخيرة على الجدران والمنزل نفسه، مشيرة إلى أنها في ذلك الوقت كانت متأكدة أنها لن تراه مجددا.