الأرصاد المصرية تكشف موعد منخفض جوي جديد... فيديو

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر ستتعرض لمنخفض جوي آخر، الأسبوع المقبل، ولكنه سيكون أقل حدة من المنخفض الحالي.

وقالت شاكر، إن محافظة الإسكندرية شهدت أمس الأربعاء، تساقط البرد، بينما وسط سيناء وكاترين شهدت تساقط الثلوج وسجلت درجة حرارة تحت الصفر.

وأشارت إلى تحسن درجات الحرارة، اليوم الخميس، والتي ستبدأ في الارتفاع تدريجيا.

وتابعت "الشمس سطعت والسماء صافية ودرجة الحرارة ستكون 15 درجة، بارتفاع 3 درجات عن أمس، ومن المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات: "كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية - المنوفية"، وأمطار متوسطة على مناطق من "الإسكندرية – رشيد – بلطيم – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح"، مع فرصة لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية".

وأوضحت أن نشاط الرياح سيكون خفيف مقارنة عن أمس، ولن تكون مصاحبة للأتربة.