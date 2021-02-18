محكمة لبنانية تستبعد القاضي فادي صوان من التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

أعلن المحامي يوسف لحود، أن محكمة لبنانية استبعدت، اليوم الخميس، القاضي فادي صوان من التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

جاء ذلك في تصريحات للمحامي لحود، الذي يمثل نحو 1400 من ضحايا انفجار مرفأ بيروت، لوكالة "رويترز".

يشار إلى أن صوان كان قد وجه اتهامات لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار الضخم الذي وقع في الرابع من أغسطس/ آب، ودمر مرفأ العاصمة اللبنانية، وأدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعد أسوأ أزمة يواجهها لبنان منذ الحرب الأهلية.

وكان عدة سياسيين لبنانيين قد انتقدوا صوان بعد توجيه هذه الاتهامات، وقالوا إنه يتجاوز نطاق سلطاته.

وكان المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، القاضي فادي صوان، قد استدعى إلى جلسة اليوم الخميس، وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس لاستجوابه كمدّعى عليه، بعد أن استأنف تحقيقاته في انفجار مرفأ بيروت بعد تعليقها لمدة شهرين بسبب طلب الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل نقل التحقيق من القاضي صوان إلى قاض آخر.

من جهته، غرد فنيانوس عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أمس، إنه "تلقى اتصالا هاتفيا من المباحث الجنائية المركزية لحضوره غدا صباحا للاستماع إليه كمدعى عليه أمام القاضي صوان، وبما أن التبليغ أتى مخالفاً أصول المحاكمات الجزائية اعتذر عن عدم حضور جلسة الغد".

وتسبب انفجار مرفأ بيروت بمقتل لا يقل عن 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين مع أضرار جسيمة في المباني المحيطة بالمرفأ، وقالت السلطات اللبنانية إن سبب التفجير هو وجود 2750 طنا من نترات الأمونيوم التي صادرتها الجمارك في 2014 وخزنتها في مستودع.