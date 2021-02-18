الرئيس العراقي للسفير الأمريكي: يجب تخفيف حدة التوترات بالمنطقة وعدم زج البلاد في الصراعات

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، خلال استقباله السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، اليوم الخميس، أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة وعدم زج البلاد في صراعات الآخرين.

بغداد – سبوتنيك. وذكر بيان للرئاسة العراقية: "استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس 18 شباط/فبراير 2021، في قصر بغداد، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر".

وأضاف: "تمّ، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية الوثيقة ومختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تطوير آفاق التعاون في سياق الحوار الاستراتيجي، وصولاً إلى شراكة استراتيجية في مختلف المجالات تخدم المصالح المتبادلة وتعود بالسلام والمنفعة على الشعبين وكل المنطقة".

وأكّد الرئيس العراقي للسفير الأمريكي، وفقا للبيان على "ضرورة مواصلة التنسيق لمكافحة فلول الإرهاب، وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون و احترام سيادتها"، مشدداً على "أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة وعدم زج البلاد في صراعات الآخرين".

من جانبه، أكد السفير الأمريكي "التزام بلاده بدعم أمن واستقرار وازدهار البلاد وترسيخ سيادتها، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات".

وبحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، الهجوم الصاروخي على أربيل والجهود لتحديد الجماعات المسؤولة عن هذه الهجمات ومحاسبتها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أمس: "بلينكن والكاظمي بحثا مسؤولية بغداد في حماية الأمريكيين وعناصر التحالف، كما دعا الكاظمي إلى مواصلة العمل عن كثب مع حكومة إقليم كردستان للتصدي للمتطرفين العنيفين".

وأشار البيان إلى أن بلينكن والكاظمي ناقشا الجهود الجارية لتحديد الجماعات المسؤولة عن هجمات أربيل ومحاسبتها.

وقال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الثلاثاء، إن 14 صاروخا أطلقت على محيط مطار أربيل، الذي تجاوره قاعدة عسكرية أمريكية، ما أدى لمقتل متعاقد أجنبي وإصابة 9 آخرين بينهم جندي أمريكي