قتلى ومصابون بينهم أطفال وسودانيون... حادث مأساوي على طريق أبوسمبل في صعيد مصر

كشفت تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس 18 فبراير/شباط، عن وقوع حادث مأساوي على طريق أبوسمبل في صعيد مصر.

وأوضحت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن الحادث أسفر عن قتلى ومصابين بينهم أطفال وسودانيون.

تفاصيل مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 فى حادث بطريق أبوسمبلhttps://t.co/fsnVZ8xNTY pic.twitter.com/tpiIB5Yipz — اليوم السابع (@youm7) February 18, 2021

​وأفادت التقارير عن أن سبب الحادث المأساوي هو تصادم حافلة مع شاحنة نقل محملة بالأسمنت.

وأشارت إلى أن الحادث وقع عند طريق الكيلو 100 بطريق أسوان، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص.

كما أدى حادث أبو سمبل لإصابة 46 شخصا بينهم مواطنون سودانيون و9 أطفال أيضا.

حادث طريق أبوسمبل.. مصرع 4 وإصابة 46 بينهم 9 أطفال pic.twitter.com/dvwIgbtuZK — اليوم السابع (@youm7) February 18, 2021

​وتنوعت الإصابات، بحسب المصادر المصرية، ما بين كسور ونزيف وكدمات.

ووجهت السلطات المصرية نحو 16 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث للسيطرة على الإصابات، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.