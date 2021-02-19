الرئيس اليمني يصف إيران وجماعة "أنصار الله" بأنهما غير جادين في تحقيق السلام

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إن إيران وجماعة "أنصار الله" غير جادين في تحقيق السلام داخل اليمن.

ففي تصريحات له أكد هادي، عدم جديتهم في تحقيق السلام للشعب اليمني وللمنطقة بصفة عامة، حسبما نقل موقع "العين" الإخباري.

تصريحات هادي جاءت مساء أمس الخميس، أثناء تسلمه في مقر إقامته في الرياض أوراق اعتماد سفراء كل من هولندا بيتر هوف، والمجر بالاش سيلماشي، وجنوب أفريقيا كوسبورت خبوشي، والبوسنه والهرسك محمد يوسيتش، لدى اليمن.

ودلل هادي على ما قاله بما وصفه بـ "التصعيد الأخير على مأرب، المتزامن مع التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن الذي استهدف النازحين والمدنيين في مأرب والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية".

وأثنى الرئيس اليمني على ما قال إنه "دعم ومساندة المجتمع الدولي لليمن وشرعيتها الدستورية وكذلك جهود دول التحالف".

وأكد هادي أهمية دعم اليمن في هذه الظروف، خلال مؤتمر المانحين المزمع عقده مطلع مارس/ آذار المقبل.

وبالأمس طالب مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، مجلس الأمن الدولي بالتحرك لوقف ما وصفها بـ"الجرائم" التي ارتكبتها جماعة "أنصار الله"، التي قال إنها "مدعومة من نظام إيران المارق".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، قد قال إن الهجوم الذي شنته جماعة "أنصار الله" على مدينة مأرب، يفسد جهود السلام، داعيا لاستئناف العملية السياسية بشكل "سريع".