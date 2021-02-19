السعودية... الزائر القطبي يصل إلى منطقة تبوك... فيديو وصور

شهدت مرتفعات جبال اللوز وعلقان والظهر، في منطقة تبوك، في السعودية، وصول الزائر القطبي.

وزينت الثلوج تلك المرتفعات، بسبب الزائر القطبي، والذي جعلها مقصدا سياحيا على مستوى المملكة، بحسب ما نشره موقع "عاجل" السعودي.

الزائر القطبي في الشمال.. الثلوج تكسو مرتفعات تبوك والشماليون يستقبلونها بالدحة..

المزيد مع منصور المزهم@m_almzham #MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/dYYF9QmvA8 — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) February 19, 2021

وانتشرت مقاطع وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تساقط الثلوج، صباح اليوم الجمعة، على مرتفعات تبوك.

#ثلوج #تبوك الزائر القطبي هذا الصباح اثناء رحلتنا الى مرتفعات تبوك / جبال علقان☃️❄️ pic.twitter.com/6PUoRffDCB — محمد (@m_albattah) February 18, 2021

وجذب تساقط الثلوج الانتباه، وعبّر السعوديون عن فرحتهم بها، وتداولوا الصور والمقاطع التي توثق اللحظة.

1#ثلوج_تبوك



في يوم جميل لبست فيها جبال #علقان بمنطقة #تبوك الثوب الابيض مع الزائر القطبي

الجميل الذي اعطى مناظر جميلة ورائعة لهذي الاماكن وتغذية بصريه فيها



صور بسيطه متواضعة لتغطيتي فيها

اليوم الخميس 1442/7/6هـ



الجنوبي 2000 pic.twitter.com/fmSa74vfhs — عبدالله البرغش (الجنوبي 2000) (@algnobe2000) February 18, 2021

ونقلت فضائية "الإخبارية السعودية"، عن الراصد الجوي خالد الزعاق، قوله "اليوم يسمونه الزائر القطبي، وسمي بذلك لأنه يأتينا محمولا عبر الرياح القطبية، وعادةً لا تأتي هذه الموجات إلا في موسمي الشبط والعقارب".