تبون وماكرون يتفقان على تقريب وجهات النظر حول بعض الملفات

اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، على تقريب وجهات النظر بشأن بعض الملفات.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية: "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون، استعرضا من خلالها آفاق تطوير العلاقات الثنائية".

وأضاف البيان الذي نشرته الرئاسة على حسابها في موقع فيسبوك: "اتفق الرئيسان خلال هذا الاتصال الهاتفي على مواصلة التنسيق بينهما لدفع وتيرة التعاون بين البلدين في عديد المجالات، وتقريب وجهات النظر حول بعض الملفات".

وفي اتصال هاتفي، الشهر الماضي، أعلن الرئيسان التزامهما بـ"استئناف العمل معا" حول قضايا ذات اهتمام مشترك.

وكان ماكرون قد وعد باتخاذ "خطوات رمزية" لمحاولة المصالحة بين البلدين، لكنه استبعد تقديم "الاعتذارات" التي طالبت بها الجزائر.

وتطالب الجزائر الرئيس الفرنسي بـ "الاعتذار" عن 132 سنة (1830-1962) من الاستعمار الفرنسي للجزائر.