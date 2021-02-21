أول اجتماع لـ "السلطة المنتخبة" في ليبيا

قال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية المنتخبة إن السلطة الجديدة في البلاد قد عقدت أول اجتماع لها اليوم الأحد.

وبحسب البيان الذي نشره موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية" فقد اجتمع كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إضافة إلى عضوي المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني.

ويعد هذا الاجتماع أول اجتماع لهم بعد انتخابهم في جنيف من ملتقى الحوار السياسي الليبي بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وقال البيان إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد أكد أن الطريق الساحلي سرت - مصراتة سيفتتح قريبا.

وشدد على أن هذه الخطوة تعد من أولويات السلطة الجديدة بعد اعتماد حكومة الوحدة، مطالبا اللجنة العسكرية بتأمين جلسة البرلمان لتمرير الحكومة بسرت.

يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كانت قد أعلنت، الجمعة فبراير/ شباط الجاري، نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، على قوائم المرشحين لشغل مناصب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الانتقالية.

وأظهرت النتائج فوز محمد يونس المنفي، برئاسة المجلس الرئاسي، فيما يترأس عبد الحميد دبيبة، الحكومة، إضافة إلى موسى الكوني وعبدالله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي.