المغرب... الحركة الديمقراطية تشكل لجنة لصياغة تعديلات على مشاريع القوانين الانتخابية

قالت الحركة الديمقراطية الاجتماعية في المغرب إنها شكلت لجنة لتعديل بعض مواد مشاريع قوانين الانتخابات.

وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فتعمل الحركة على مواد مشروع قوانين الانتخابات الخاصة بغرفتي البرلمان.

وعبر المكتب السياسي للحركة تم عرض مشاريع القوانين الانتخابية على المجلس الوزاري المنعقد الأسبوع الماضي أمام الملك محمد السادس.

وقال أمين العام الحزب، عبد الصمد عرشان إن الاجتماع السابق كان لتعميق النقاش حول بنود القوانين "لأجل تجويدها" قبل الاستحقاقات الانتخابية.

وفي السياق ذاته، ذكر الأمين العام، خلال الاجتماع الذي خصص لدراسة مشاريع القوانين الانتخابية ومشروع قانون الحماية الاجتماعية وكذا مستجدات الساحة السياسية الراهنة بشأن قضية الصحراء المغربية، بأن "الحركة الديمقراطية الاجتماعية سبق أن تقدمت باقتراحات تهم القوانين الانتخابية، كما شاركت مع الأحزاب السياسية في اجتماعات حولها بوزارة الداخلية".