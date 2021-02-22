"النصرة" تقيم حواجز عسكرية لمنع خروج المدنيين من إدلب

استكملت الحكومة السورية المستلزمات اللوجستية الخاصة بافتتاح معبر إنساني في مدينة سراقب بريف إدلب، للسماح للمدنيين بالخروج من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم جبهة النصرة"، باتجاه مناطق سيطرة الجيش السوري.

وقال مراسل "سبوتنيك" إن فرقا طبية وحافلات وشاحنات مساعدات غذائية، ترابط منذ صباح اليوم بالقرب من المعبر الإنساني في بلدة (ترنبة) غرب مدينة (سراقب) التي يسيطر عليها الجيش السوري بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

© Sputnik . Basel Shartuh "النصرة" تقيم حواجز عسكرية منعا لخروج المدنيين من إدلب

وأضاف بأن المعبر يشهد حضورا كثيفا لدوريات الشرطة العسكرية الروسية، بهدف المساهمة في تأمين خروج سلس المدنيين الراغبين بمغادرة مناطق سيطرة المجموعات المسلحة باتجاه مناطق سيطرة الجيش السوري.

وأكد المراسل عدم خروج أي مدني من المعبر حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

© Sputnik . Basel Shartuh "النصرة" تقيم حواجز عسكرية منعا لخروج المدنيين من إدلب

من جهتها، كشفت مصادر محلية في إدلب: أن مسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة"، قاموا بنصب حواجز عسكرية على جميع الطرق المؤدية إلى المعبر، مشيرا إلى أن هذه الرسالة كانت كافية لمعرفة مصير أي مدني سيحاول الوصول إلى المعبر.

© Sputnik . Basel Shartuh "النصرة" تقيم حواجز عسكرية منعا لخروج المدنيين من إدلب

وأول من أمس، نقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر مسؤول: أن الجهات الحكومیة بدأت بتجهیز معبر إنساني في مدینة سراقب "نحو 15 كم شرق إدلب"، وذلكبعد التنسیق مع الجانب الروسي لضمان خروج المدنیین الراغبین بمغادرة مناطق سیطرة المجموعات المسلحة باتجاه مناطق سیطرة الدولة السوریة.

© Sputnik . Basel Shartuh "النصرة" تقيم حواجز عسكرية منعا لخروج المدنيين من إدلب

وأكد المصدر العمل بشكل حثیث على استیفاء كافة المستلزمات اللوجستیة اللازمة لافتتاح المعبر، بما في ذلك تجهیز مقرات مؤقتة لاستضافتهم، إلى جانب الخدمات الداعمة والتسهیلات اللازمة لخروجهم من مناطق سیطرة المجموعات المسلحة.

وكانت مصادر محلية من داخل مدینة ادلب أكدت لـ"سبوتنیك" حينها أن "هیئة تحریر الشام"، أشاعت بین سكان المحافظة عدم موافقتها على توجههم إلى المعبر تحت طائلة العقوبة.