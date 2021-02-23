وفاة وزير البترول السعودي السابق زكي يماني في لندن

غيب الموت، صباح اليوم الثلاثاء إن وزير البترول السعودي السابق زكي يماني توفي في لندن.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن يماني سيدفن في في مقابر المعلاة بمكة.

وفاة وزير البترول السابق أحمد زكي يماني عن عمر يناهز 90 عاماً .#أحمد_زكي_يماني



- pic.twitter.com/bKeZSZNzxT — أخبار السعودية (@SaudiNews50) February 23, 2021

وولد يماني في عام 1930، وتولى وزارة البترول في 1962، وقد اختطف في عام 1975، خلال اجتماع لأوبك في فيينا.