الجزائر... رياح قوية محملة بالرمال في 14 ولاية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في الجزائر من أن البلاد ستشهد، اليوم الثلاثاء 23 فبراير/شباط، حالة من عدم الاستقرار الجوي.

ووفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية، فستهب على عدد من ولايات البلاد رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كيلو متر في الساعة، ومرفقة برمال كثيفة وعدم وضوح في الرؤية، وذلك بحسب نشرة صادرة من هيئة الأرصاد الجوية.

وأشارت النشرة إلى أن الولايات المتضررة من الرياح القوية هي تبسة وخنشلة وبسكرة والوادي ورقلة وغرداية وإليزي والمغير وتقرت وأولاد جلال والمنيعة والأغواط وجانت وعين صالح.

وسيبدأ نشاط الرياح القوية بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء إلى السادسة من صباح غدا الأربعاء.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الجزائرية، حذرت الشهر الماضي من تعرض البلاد إلى موجة برد، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تصل إلى 5 تحت الصفر في بعض الولايات.

كما حذرت الهيئة الشهر الماضي من تساقط ثلوج كثيفة على 5 ولايات.

وتشهد العديد من ولايات الجزائر حالة من عدم الاستقرار الجوي منذ الشهر الماضي.