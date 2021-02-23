هل ما زلنا أصدقاء... سؤال إماراتي حول "إشارات مريبة من بايدن" يثير تفاعلا واسعا

أثار أكاديمي إماراتي بارز، تفاعلا واسعا على موقع تويتر بعما كتب تغريدة عن "إشارات مريبة" قادمة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكتب عبد الخالق عبد الله، إن هناك إشارات "مريبة وغير مطمئنة" من جانب إدارة بايدن تجاه دول الخليج، وتساءل عن مصير الصداقة والشراكة بين واشنطن والخليج، متسائلا "هل مازلنا أصدقاء وشركاء لواشنطن؟".

إشارات مريبة وغير مطمئنة وأحيانًا عدائية من إدارة الرئيس بايدن تجاه دول الخليج العربي، هل مازلنا أصدقاء وشركاء لواشنطن؟ — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) February 21, 2021

وأضاف في إطار إجابته على تعليق على تغريدته: "والمصالح ليست أبدية بل تتغير من زمن لآخر كما أن أسلوب تحقيق المصالح يتغير من زمن لأخرى ورغم ذاك يوجد حليف وشريك ثابت لا يتزعزع ويستمر لعقود طويلة وحليف آخر يتغير ويتبدل وفق تغير الظروف. كيف ينطبق كل ذلك على العلاقة مع امريكا؟"، حسب قوله.

والمصالح ليست ابدية بل تتغير من زمن لآخر كما ان أسلوب تحقيق المصالح يتغير من زمن لأخرى ورغم ذاك يوجد حليف وشريك ثابت لا يتزعزع ويستمر لعقود طويلة وحليف آخر يتغير ويتبدل وفق تغير الظروف. كيف ينطبق كل ذلك على العلاقة مع امريكا؟ https://t.co/y8j9LYuNdB — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) February 22, 2021

يذكر أن الرئيس الأمريكي لم يجر اتصالات مع قادة الدول العربية أو دول المنطقة بعد.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس إدارة بايدن ستعمل بشكل يختلف عن الإدارة السابقة.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، التزام بلاده "بتعزيز العلاقات والعمل عن كثب مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لخفض التوترات الإقليمية وبدء حوار جديد و ترسيخ أطر التعاون تحت مظلة الاتفاق الإبراهيمي"، في إشارة لـ "اتفاق السلام" الموقع بين إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.