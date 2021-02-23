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    جنود سعوديون يقفون قبل تفريغ إمدادات الإغاثة من طائرة شحن تابعة للقوات الجوية السعودية في مطار بمحافظة مأرب بوسط اليمن، 12 مارس/آذار 2018

    وزير الخارجية اليمني يحث واشنطن على إجبار "أنصار الله" على وقف العنف ضد أهالي مأرب

    © AFP 2021 / ABDULLAH AL-QADRY
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    حذر وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، من خطورة تداعيات هجمات جماعة أنصار الله على محافظة مأرب غربي اليمن، داعيًا الولايات المتحدة إلى الضغط على الجماعة لوقف عملياتها العسكرية.

    القاهرة– سبوتنيك. وقال الوزير ابن مبارك، خلال لقائه مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ بالعاصمة السعودية الرياض وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي تبثُ من عدن والرياض: "أدمن الحوثيون الحرب واسترخصوا أرواح اليمنيين وخاصة الأطفال الذين يزجون بهم في أتون معاركهم الخاسرة تنفيذاً للأوامر التي يتلقونها من النظام الإيراني لغرض زعزعة أمن اليمن والمنطقة".

    القوات الجنوبية تصد أعنف عملية عسكرية لـأنصار الله في الضالع
    © Photo / Joint forces Dallaa
    معارك مأرب... الجيش اليمني يعلن نتيجة عملية استدراج عسكرية لـ"أنصار الله"

    وأضاف: "قوات الجيش الوطني في مأرب وغيرها من المحافظات تقوم بواجبها الوطني للدفاع عن المدن والمدنيين ضد هذا العدوان الإرهابي الحوثي".

    واتهم وزير الخارجية اليمني، أنصار الله بـ"الاعتداء على معسكرات النازحين في مأرب واستخدامهم كدروع بشرية، والتحشيد المستمر للمقاتلين وتجنيد الأطفال وإرسالهم لجبهات القتال في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".

    وقال إن "التصعيد العسكري المستمر للحوثيين في مأرب، وكذلك في تعز والحديدة وتعنت الحوثيين الذي أفشل مفاوضات تبادل الأسرى في عمّان مؤخراً، كل ذلك يظهر بشكل واضح أن هذه الجماعة لا تبدي أي نوايا جادة تجاه تحقيق السلام أو تجاه الحفاظ على أرواح اليمنيين".

    ودعا ابن مبارك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى "ممارسة ضغوط حقيقية على الحوثيين لإجبارهم على وقف العنف والقبول بحل سياسي يحقق السلام في اليمن بناء على المرجعيات الثلاث (في إشارة إلى المبادرة الخليجية وآليتها ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الأممية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216)".

    من جهته، جدد مبعوث الولايات المتحدة، "موقف بلاده بضرورة وقف الحوثيين لجميع العمليات العسكرية في مأرب والامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار في اليمن".

    وأكد ليندر كينغ أن "لا حل عسكريا للوضع في اليمن"، مجدداً "دعم بلاده للحكومة الشرعية ووحدة واستقرار وأمن اليمن".

    وتنفذ جماعة أنصار الله، منذ نحو 3 أسابيع، حملة عسكرية لاقتحام مدينة مأرب، مركز المحافظة التي تحتضن مقر وزارة الدفاع اليمنية المدعومة من السعودية، وهيئة أركان الجيش ومركز عمليات قواته في كافة جبهات القتال بالمحافظات.

    انظر أيضا:

    مصدر لـ"سبوتنيك": "أنصار الله" تقترب من السيطرة على مأرب بالكامل
    الجيش اليمني: مقتل 40 من الحوثيين في قصف مدفعي شمالي مأرب
    وزير الإعلام اليمني: الحوثيون لجأوا لاستفزاز مشاعر القبائل لمحاربة القوات الحكومية في مأرب
    الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين باستخدام المدنيين كـ"دروع بشرية" في مأرب
    اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعرب عن قلقها بشأن الوضع في مأرب اليمنية
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