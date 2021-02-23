أبوظبي تسمح للفنادق بإشغال الغرف بنسبة 100%

أعطت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، الضوء الأخضر، للمنشآت الفندقية لتعيد إشغال غرف الفندق بنسبة 100%.

جاء هذا في بيان صادر عن الدائرة اليوم الثلاثاء، بشأن تحديث الإجراءات الاحترازية وجهته للمنشآت الفندقية، بحسب صحيفة "البيان".

وشددت الدائرة على ضرورة الالتزام بالسعة التي جرى تحديدها في التعميم السابق الخاص بجميع المرافق.

وحدد التعميم سعة الجيم وأحواض السباحة والشواطئ والسبا عند نسبة 50% والمطاعم والمقاهي عند نسبة 60%.

وأكدت الدائرة على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية من جائحة كورونا، والتي تشمل التباعد الاجتماعي في جميع المناطق العامة بالفندق مثل الردهة والممرات على سبيل المثال لا الحصر.

وأوضح البيان أنه مفتشي الدائرة سيقومون بعمليات تفتيش للمنشآت الفندقية وذلك بهدف التحقق من الالتزام بهذه التعليمات.

ودعت الدائرة إلى الالتزام بالضوابط التي وضعتها تفاديا للإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق المخالفين وفق التشريعات النافذة.