ضاحي خلفان يتحدث عن الإفلاس وأسوأ إنسان

وكتب خلفان سلسلة من التغريدات حول الإبداع في الأفكار، منتقدا سرقة الأفكار بدعوى أن صاحبها موظف صغير.

وفي تغريدة كتب خلفان: "أسوأ إنسان هو ذلك الذي يسرق فكرة أو إنجاز غيره ويدعيه لنفسه".

أسوأ إنسان هو ذلك الذي يسرق فكرة او انجاز غيره ويدعيه لنفسه. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 24, 2021

​مشددا على أنه "ليس عيبا ولا تقليلا من شأن الإنسان ألا يمدح بما لم يفعل".

وانتقد خلفان ربط قيمة الفكرة بالدرجة الوظيفية لصاحبها، فقال: "قد يكون الموظف صغيرا.. وتكون فكرته كبيرة. وقد يكون كبيرا وتكون فكرته صغيرة.. الموهبة عطاء من الخالق جل جلاله". ناصحا متابعيه: "لا تستسصغرا احدا في عينيك".

وقد يكون كبيرا وتكون فكرته صغيرة..الموهبة عطاء من الخالق جل جلاله — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 24, 2021

ولفت خلفان إلى أن "هناك كنوز في عقول البعض...لا تجد مكانا للعرض، وهناك ضباب في عقول البعض يؤخذ بالطول والعرض"، وأن "العبرة في الخبرة والنتيجة بالعمل".

تعامل مع الناس على اساس انهم قد يفيدوك فيما لا تعرفه...فقد تتعلم من الآخرين في لحظة مالم تتعلمه خلال عمرك. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 24, 2021

وختم خلفان نصائحه بأن "تعامل مع الناس على أساس أنهم قد يفيدوك فيما لا تعرفه... فقد تتعلم من الآخرين في لحظة ما لم تتعلمه خلال عمرك". وأنه "متى ما ادعيت أنك افهم الناس...بلغت قمة الإفلاس".