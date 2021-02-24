وزير يمني: إيران تستخدام "أنصار الله" لتحقيق مكاسب خاصة بالاتفاق النووي

اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني إيران باستخدام جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، لتصعيد هجماتها على محافظة مأرب شمال شرقي العاصمة اليمنية، وعلى الأعيان المدينة في السعودية، وتقويض دعوات التهدئة وحل الأزمة القائمة في اليمن سلميًا بغية الضغط على المجتمع الدولي والإدارة الأميركية لتحقيق مكاسب تتعلق بالاتفاق الخاص ببرنامجها النووي.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الأربعاء، "بات واضحا الضغط الإيراني على ميلشيا الحوثي الإرهابية لممارسة التصعيد العسكري عبر هجمات انتحارية بجبهات مأرب والهجمات الإرهابية على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، واستخدامها الميلشيا كورقة ضغط على المجتمع الدولي والإدارة الأميركية لانتزاع مكاسب تتعلق بإعادة إحياء (الاتفاق النووي)".

وأضاف: "تمر ميلشيا الحوثي بمأزق كبير بعد فشلها في تنفيذ المهمة الموكلة إليها، والاستنزاف اليومي لعناصرها وعتادها في مختلف جبهات محافظة مأرب، في ظل حالة الجمود التي يمر بها الملف التفاوضي الإيراني، ومنع طهران الميلشيا من وقف تصعيدها أو الإذعان لدعوات التهدئة كي لا يؤثر على موقفها التفاوضي".

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بـ "مواقف صارمة إزاء دور إيران الخبيث في اليمن ودفع ميلشيا الحوثي للتصعيد وإشعال فتيل المواجهات في جبهات مأرب، وتقويض دعوات التهدئة وحل الأزمة سلميا، من دون اكتراث باستمرار نزيف الدم والمعاناة الإنسانية المتفاقمة"، على حد قوله.