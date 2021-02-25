ولي عهد أبوظبي يعتزم إرسال ثلاث مجموعات عمل إلى تتارستان

ونقل موقع "تتار إنفو" عن رئيسة الخدمة الصحفية لرئيس الجمهورية ليليا غاليموفا، قولها :"أعرب ولي العهد خلال اللقاء عن استعداده لإرسال ثلاث مجموعات عمل إلى تتارستان".

وأضافت غاليموفا: "التقى رستم نورغالييفيتش مع ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، إنهم مستعدون لإرسال ثلاث مجموعات عمل إلى تتارستان".

تابعت غاليموفا: "سوف تخصص مجموعة العمل الأولى لبحث فرص التعاون في مجال الأغذية والزراعة. وتخطط المجموعة الثانية لاستكشاف إمكانيات التعاون في مجال الصناعة لتنظيم الإمدادات إلى الإمارات من المنتجات المصنعة في تتارستان. والمجموعة الثالثة ستنظر في آفاق التعاون في صناعة البناء".

يشار إلى أن معرض "آيدكس" الذي انطلق، أمس الأحد، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، يهدف لاستعراض أحدث المعدات والتقنيات العسكرية حول العالم ويسهم في تطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الإمارات، التي تسعى لأن تصبح قبلة الخبراء في مجال الصناعات العسكرية حول العالم.