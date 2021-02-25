جمال وعلاء مبارك يحييان الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدهما

أحيت أسرة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، الذكرى الأولى لرحيله، اليوم الخميس، في مقابر العائلة في منطقة مصر الجديدة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن "عددا من محبي الرئيس الراحل توافدوا على قبره، وكان على رأس مستقبلي المتوافدين، كل من جمال مبارك نجل الرئيس الراحل، ومحاميه فريد الديب، والتزمت أسرته باتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

من جانبه، قال علاء مبارك، في تغريدة له عبر "تويتر": ‏الذكرى السنوية الأولى للرئيس مبارك.. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يجعل مثواه الجنة.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

الذكرى السنوية الأولى للرئيس مبارك ،

نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يجعل مثواه الجنة 🤲.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . pic.twitter.com/eby86bgtk5 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 24, 2021

وتوافق، اليوم الخميس 25 فبراير/ شباط، الذكرى الأولى لوفاة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عاما والذي توفي في مستشفى الجلاء العسكري.