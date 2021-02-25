بوغدانوف يستقبل ممثلي حركة "سيف الإسلام القذافي" الليبية

استقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا للشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، ممثلين عن حركة سيف الإسلام القذافي، وهما مفتاح الورفلي وعمر أبو إشريدة.

وبحث بوغدانوف، مع ممثلي حركة سيف الإسلام القذافي، الأوضاع في ليبيا وما حولها، بالإضافة إلى احتمالات إجراء الانتخابات الوطنية في هذا البلد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان : "خلال المحادثة، جرى تبادل معمق لوجهات النظر حول الوضع الحالي في ليبيا وحول انتخاب مجلس رئاسي جديد، في 5 فبراير/شباط من هذا العام في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذلك مسألة الموافقة على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية للفترة الانتقالية من قبل البرلمان الليبي. كما ناقشوا آفاق الإصلاح الدستوري في البلاد والانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021".

وأشار البيان إلى تأكيد الجانب الروسي أنه لا بديل عن التسوية السياسية للأزمة الليبية في إطار عملية شاملة تشارك فيها كافة القوى السياسية الرائدة في البلاد، بما في ذلك أنصار النظام الحاكم السابق في الجماهيرية الليبية.