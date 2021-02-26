محلل سعودي: اتصال الملك سلمان وبايدن لم يتطرق إلى مسألة خاشقجي

قال الكاتب والمحلل السياسي، مبارك العاتي، إن الرياض أخذت زمام المبادرة باتصال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بالرئيس الأمريكي جو بايدن، لتوجيه آليات وحيثيات ومكونات الاتصال.

وأكد وجود توافق كبير بين الجانبين حول ملفات المنطقة والعالم، أولها ضرورة أن يعم السلام في اليمن، والحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة تدعمه الرياض وواشنطن.

ولفت في اتصال هاتفي لوكالة "سبوتنيك" إلى أن "الملك وبايدن اتفقا على عدم حصول إيران على السلاح النووي، وهي نقطة كانت تؤرق المملكة وهذا يوضح عزم الإدارة الأمريكية على منع طهران من الوصول إلى السلاح النووي".

وأشار إلى أن "الاتصال لم يتطرق إلى مسألة خاشقجي الذي كان الإعلام الأمريكي يتحدث فيه كثيرا، ما يؤكد إدراك الرئيس بايدن لمكانة وقوة السعودية".

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وأكد على أهمية حقوق الإنسان وحكم القانون عالميا وتعهد بجعل العلاقة بين البلدين أكثر قوة وشفافية.

وأكد البيت الأبيض أن الزعيمين تناولا الالتزام الأمريكي بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها أمام هجمات الجماعات المتحالفة مع إيران.

ومن جانبها، قالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان أكد في الاتصال مع بايدن "حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني".