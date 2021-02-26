العتيبة: نهج جديد في علاقة الإمارات ودول الخليج مع الولايات المتحدة

قال السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، إن بلاده تتجه نحو علاقة أعمق مع الولايات المتحدة في المستقبل.

وأضاف أن "هناك نهجا جديدا وحديثا يحدد اليوم علاقة الولايات المتحدة مع الإمارات ودول الخليج الأخرى، لقد تجاوزنا مبدأ كارتر (سياسة تسمح للولايات المتحدة، باستعمال القوة العسكرية لحماية مصالحها في دول الخليج العربي)، وعلاقة ضيقة التركيز بشأن الطاقة والأمن".

Amb Yousef Al Otaiba on @AnwarGargash remarks @BrookingsInst:



“A new & modern approach today defines the US relationship with the UAE and other Gulf States. We have moved beyond the Carter Doctrine and a narrowly-focused relationship around energy & security.(1/3) #USMiddleEast — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) February 25, 2021

وأضاف: "نرى في الإمارات، علاقة أعمق مع الولايات المتحدة في المستقبل، بناءً على تعاون أكثر كثافة لمواجهة الأولويات العالمية المشتركة، بما في ذلك فيروس كورونا، والصحة العامة، وتغير المناخ، والتحالفات الدولية، وتعزيز السلام والازدهار".

وتابع العتيبة: "يتم تحديد علاقتنا مع الولايات المتحدة من خلال مناهج جديدة للسلام والاستقرار، مع التركيز على خفض التصعيد، والحوار"، مشيراً إلى أن "مشاركتنا في اتفاقيات أبراهام، إشارة قوية على التزامنا بتبني نهج جديد للاختلافات الإقليمية طويلة الأمد".

“In the UAE, we see an updated, but even deeper relationship with the US into the future – based on more intense cooperation to face shared global priorities, including COVID and public health, climate change, international alliances, and promoting peace and prosperity. (2/3) — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) February 25, 2021

وكان الأكاديمي الإماراتي البارز، عبد الخالق عبد الله أثار تفاعلا واسعا على موقع تويتر بعما كتب تغريدة عن "إشارات مريبة" قادمة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكتب عبد الخالق عبد الله، إن هناك إشارات "مريبة وغير مطمئنة" من جانب إدارة بايدن تجاه دول الخليج، وتساءل عن مصير الصداقة والشراكة بين واشنطن والخليج، متسائلا "هل مازلنا أصدقاء وشركاء لواشنطن؟".

كان وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، أكد التزام بلاده "بتعزيز العلاقات والعمل عن كثب مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لخفض التوترات الإقليمية وبدء حوار جديد و ترسيخ أطر التعاون تحت مظلة الاتفاق الإبراهيمي"، في إشارة لـ "اتفاق السلام" الموقع بين إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.