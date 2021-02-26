وزير الخارجية العراقي يزور طهران غدا لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع الاقليمية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يقوم يوم غد بزيارة رسمية إلى إيران تستمر ليوم واحد، يجري فيها لقاءات مع كبار الشخصيات.

بغداد - سبوتنيك. وقال الصحاف: إن "المحادثات تتركز حول العلاقات الثنائيّة بين بغداد وطهران، ومناقشة الأوضاع على مستوى المنطقة ودعم مسارات تحقيق التوازن وتجنب التوتر والتصعيد".

وتأتي زيارة وزير الخارجية العراقي إلى إيران بعد زيارته التي أجراها إلى السعودية خلال الفترة من 22 إلى 23 شباط 2021.

تأتي هذه الزيارة في وقت تقع فيه المنطقة على صفيح ساخن من الأحداث، مع اقتراب اجتماع الاتفاق النووي مع إيران، والتصعيد بين طهران وواشنطن، وخصوصا بعد الضربة الأخيرة التي نفذها البنتاغون على مناطق سورية، ضرب بها مسلحين تابعين لإيران، وفقا لتصريحات واشنطن.