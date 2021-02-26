السيسي يوجه ملاحظة للعمال أثناء تفقده أحد المشاريع... فيديو

تفقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة.

واطلع السيسي خلال جولته التفقدية على مستجدات مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر، وبعض أحياء التجمع الخامس، التي ساهمت في سرعة إنهاء التكدس المروري بتلك المناطق والتيسير على المواطنين، بحسب ما يبين مقطع مصور شاركته القناة الرسمية للرئاسة المصرية على موقع "يوتيوب" للتواصل الاجتماعي.

وأبدى السيسي ملاحظة للعمال بشأن وجود كابلات أرضية في مكان تنفيذ المشروع قائلا: "كابل الكهرباء الأرضي، الحاجات دي تتشال من مكانها".

وبحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، فقد "شدد السيسي خلال زيارته على الالتزام بسرعة معدلات الإنجاز لاكتمال منظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في منطقة شرق القاهرة بأكملها، وربطها بمناطق القاهرة الكبري والمدن الجديدة".

وأشار البيان إلى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "تفقد خلال جولته اليوم الجمعة، الموقف التنفيذي لمحور "شينزو آبي" المروري الجديد، والذي سيربط محور الشهيد بطريق السويس والطريق الدائري، قاطعاً طريق الميثاق بزهراء مدينة نصر بالحي العاشر، من أعلى سوق السيارات ومدينة الأمل، وذلك على امتداد طول 8 كيلو متر".

ووأضاف البيان أن السيسي وجه بإقامة هذا المحور الحيوي وفق مخطط هندسي وإنشائي متطور يسمح بتوفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات، أخذا في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذا المحور في تنظيم الحركة المرورية بمنطقة شرق القاهرة وربط أحيائها بأحياء القاهرة الجديدة وصولا إلى العاصمة الإدارية الجديدة".