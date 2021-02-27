"النهضة" تدعو التونسيين للمشاركة في مسيرات حاشدة

دعت حركة النهضة التونسيين إلى المشاركة في مسيرات حاشدة ، تنظمها اليوم السبت، "حماية للدستور والمسار الديمقراطي".

وعبر بيان أصدرته الحركة اليوم السبت ونشره موقع "نسمة" التونسي، دعت كل التونسيين والتونسيات إلى المشاركة في مسيرتها الشعبية المقرر انطلاقها اليوم.

وعللت الحركة دعوتها بأن تونس "تشهد منذ أشهر عديدة تواتر ممارسات ومواقف غير مسؤولة تحاول إرباك العمليّة الديمقراطية بالبلاد والتشكيك في جدواها".

وأكد بيان الحركة على أن هناك من "يسعى إلى تعطيل عمل الحكومة ومؤسسات الدولة السياديّة ويعمل على ترذيل العمل السياسي وتشويه الخصوم واللجوء إلى العنف اللفظي والتحريض على المخالفين".

ولفتت الحركة إلى أن هذه التصرفات "فاقمت تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وهمّشت الاهتمام بالقضايا الاقتصاديّة والاجتماعية والصحيّة الحارقة"، حسب نص البيان.

وأشارت الحركة إلى أنها تدعو الجميع للمشاركة في هذه المسيرة للتعبير عن القلق الذي يساورهم حول ارتفاع درجة المُناكفات السياسيّة والخطابات العدائية بين الفرقاء السياسيين وعدم إيلاء هموم المواطن وأوضاع البلاد الأولويّة المطلقة.

يشار إلى أن الحركة كانت قد طالبت أنصارها بالمشاركة بكثافة في المظاهرة التي ستنظمها السبت 27 قبراير/ شباط، وذلك عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة إن التظاهرة لـ"حماية الدستور والديمقراطية وللتعجيل بالإصلاحات التنموية والاجتماعية".