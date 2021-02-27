حقيقة وفاة الداعية الإسلامي المصري محمد حسان

كشفت الصفحة الرسمية للداعية الإسلامي المصري الشيخ محمد حسان، حقيقة نبأ وفاته، بعد إجرائه عملية جراحية، الأسبوع الماضي.

ونشرت الصفحة الرسمية، بيانا قالت فيه "نطمئنكم على صحة فضيلة الشيخ د. محمد حسان حفظه الله فهو بخير حال ولله الحمد.. نسأل الله أن يكفيه شر كل حاسد وحاقد وكاذب ونسأله أن يتم شفاءه على خير وأن يبارك في عمره وأن يطيل بقاءه في كمال عافية وجميل ستر".

جدير بالذكر، أن بعض الصفحات نشرت نبأ وفاة الداعية الإسلامي، حيث كان قد تعرض لوعكة صحية أجرى على إثرها عملية جراحية ناجحة منذ أيام.