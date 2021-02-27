وضعت روج على الهواء... تفاصيل مشهد غريب لمذيعة النشرة بالقناة الأولى المصرية

كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت، تفاصيل مشهد غريب، أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لإحدى مذيعات نشرة التاسعة على القناة الأولى، بسبب تصرفها بوضع "روج"، على الهواء أثناء تقديم النشرة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أحد الصور التي التقطت لمقدمة النشرة بالتليفزيون المصري، أميمة تمام، أثناء وضعها للمكياج على الهواء مباشرة مما أثار سخرية الجمهور، حيث علق بعضهم "المذيعة جات متأخرة ونسيت تحط مكياج"، وقال آخرون "إحنا جينا في وقت مش مناسب ولا إيه".

من جهتها، نقلت قناة "صدى البلد"، عن مصادر بالقناة الأولى، قولها إن "الخطأ وارد، والمذيعة أميمة تمام من أمهر من يقدم النشرة في التلفزيون المصري ومعروفة للجميع"، مضيفا أن "أساليب الإخراج المختلفة وكادر الصورة خانت المذيعة التي ظنت أن الكاميرا تركتها وانتقلت إلى زميلتها ولم تكن تدرك أن المخرج سيبث مقدمة النشرة عبر لقطة واسعة تظهر في الاثنتان معا".

وقال إن "الخطأ لا يتحمله أحد بعينه، لكن ذلك لا ينفي التحقيق في الأمر، إذ أن الجميع يجب أن يتم التنسيق بينهم في العمل ويجب أن لا تحدث هذه الأمور مجددا"، مضيفا أن "جميع من يظهر على الشاشة يتصرف بحرية في حالة الـ out of camira والمذيعة تصرفت على هذا الأساس".