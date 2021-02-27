بسبب بصقة مريضة... طبيب يطالب بتعويض 250 ألف درهم إماراتي

تقدم طبيب بدعوى أمام محكمة أبو ظبي المدنية، للمطالبة بتعويض قيمته 250 ألف درهم، من سيدة بصقت عليه في مستشفى.

وبحسب صحيفة "البيان"، فأصل القضية يعود إلى نشوب خلاف بين الطبيب وبين مريضة عند زيارتها لمكتبه بالمستشفى، الأمر الذي دفعها للبصق عليه، أمام المتواجدين بالمكان.

وفي دعواه، قال المدعي إنه طبيب ذو مكانه مرموقة ويمتلك خبرات واسعة داخل الدولة، تصل لنحو 38 عاما.

واعتبر الطبيب أن الواقعة ألحقت به أضرارا مادية وأدبية، الأمر الذي دفعه للتقدم بالدعوى القضائية.

وأرفق الطبيب سندات لدعوى أخرى تضمنت حكما صادرا من المحكمة الجزائية قضى بإدانة المدعى عليها بالاعتداء على سلامة جسمه بالبصق عليه. كما ألزمتها المحكمة بدفع 5 آلاف درهم كتعويض له.

ولكن محكمة أبو ظبي، رأت أن ما قامت به المشكو عليها في حق الشاكي من اعتداء لم يصل إلى درجة الجسامة.

وقضت بإلزام السيدة بأن تدفع للشاكي مبلغ قيمته 15,000 درهم ليرتفع إجمالي مبالغ التعويضات إلى 20 ألف درهم.