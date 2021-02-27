بعد أيام من نفيه... وزير الثقافة الفلسطيني يعلن إصابته بكورونا

كشف وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف، اليوم السبت، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، عقب مخالطته لأحد الأشخاص المصابين بالوباء.

وكتب أبو سيف على حسابه بموقع تويتر قائلا: "بعد مرور 5 أيام على مخالطتي لأحد الأصدقاء المصابين واتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية الواجبة طوال تلك الفترة، أجريت فحصا اليوم وتبين إصابتي بفيروس كورونا".

بعد مرور خمسة أيام على مخالطتي لاحد الأصدقاء المصابين واتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية الواجبة طوال تلك الفترة، أجريت فحصا اليوم وتبين اصابتي بفايروس كورونا. السلامة لكل أبناء شعبنا وحماكم الله. — Atef Abu saif (@atefabusaif) February 27, 2021

​وختم تغريدته بالدعاء للشعب الفلسطيني قائلا: "السلامة لكل أبناء شعبنا وحماكم الله".

وجب التنويه بخصوص ما يتردد عن إصابتي بفايروس كورونا المستجد، أنني والحمد لله لم أصب وأن نتيجة فحصي يوم الاثنين كانت سليمة. كل ما في الأمر أنني يوم الأحد وبعد عودتي من غزة خالطت أحد الزملاء وتبين أن نتيجته ايجابية (مصاباً) لذا وجب اتخاذ التدابير اللازمة.

ودمتم ودامت المحبة. — Atef Abu saif (@atefabusaif) February 24, 2021

​وفي تغريدة سابقة الأسبوع الماضي، نفى الوزير الفلسطيني ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، إثر زيارة قام بها لقطاع غزة.

وأشار عاطف أبوسيف إلى أنه أتخذ كافة الإجراءات الصحية المنصوص عليها.