التحالف العربي يعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته "أنصار الله" تجاه الرياض

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم السبت، اعتراض هجوم باليستي اطلقته جماعة "أنصار الله" تجاه العاصمة الرياض.

ونقل التلفزيون السعودي عن التحالف الذي يقاتل جماعة "أنصار الله" المتحالفة مع إيران في اليمن قوله اليوم السبت إنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون صوب العاصمة السعودية الرياض، دون مزيد من التفاصيل.

وصباح اليوم السبت، أعلن التحالف العربي، عن إحباط هجوم شنته جماعة "أنصار الله" اليمنية على المملكة.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية، عن بيان التحالف، إن "قواته دمرت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة".

​وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أعلن أمس الجمعه، تدمير طائرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه السعودية.

وقال المالكي: "إن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة"، مضيفا أن "الطائرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه المنطقة الجنوبية".

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب جماعة "أنصار الله" المدعومين من إيران.