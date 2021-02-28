الحرس الوطني التونسي يحبط عمليات اجتياز للحدود باتجاه إيطاليا

أعلن الحرس الوطني التونسي، صباح اليوم الأحد، من إحباط عدة عمليات اجتياز للحدود البحرية باتجاه ​إيطاليا​ في عدد من الولايات التونسية خلال الليلة الفاصلة بين يومي 25 و26 شباط/فبراير الماضي.

وأصدرت وزارة الداخلية التونسية بيانا رسميا جاء فيه أنه "قامت بإلقاء القبض على87 مهاجرا غير شرعي "من بينهم 45 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة و8 أشخاص آخرين مفتش عنهم من بينهم 7 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة".

ولفت البيان الى أنه تم احتجاز مراكب بحرية ومبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة، مشيرة بأن ​"النيابة العامة​ أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم بعد استشارتها".