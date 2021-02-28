بعد إصابة السفير بكورونا... "فاتيكان العراق" في الحجر الصحي

دخل العاملون في سفارة الفاتيكان بالعراق حجرا صحيا، بعد إصابة السفير، ميتجا ليسكوفار، بفيروس كورونا المستجد.

وحسب وكالة بغداد الإخبارية، ويخضع عاملون في السفارة للحجر الصحي، مع ليسكوفار، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وليسكوفار هو الشخصية الرئيسية في التخطيط لزيارة البابا المقررة في الخامس من مارس/ آذار المقبل.

وأعلن ليسكوفار إصابته مع تأكيدات على أنها لن تؤثر على زيارة البابا.

ويصل بابا الفاتيكان إلى العراق في زيارة تستغرق 3 أيام وتعتبر تاريخية، وتم الإعلان عنها من قبل في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وقالت العمليات المشتركة، في بيان سابق لها، إنها انتهت من خطة تأمين زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق في الخامس من الشهر المقبل، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وصرح الناطق باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، بأن "قيادة العمليات المشتركة بالتعاون مع مكتب القائد العام، باشرت بوضع خطة لزيارة بابا الفاتيكان".

وأشار الناطق باسم العمليات إلى أن "الخطة تتضمن جدول الزيارات والتنقل والإعلام".

وأضاف أن "زيارة البابا مهمة للعراقيين ودليل على نشر المحبة والسلام والانتصار على الإرهاب، وستنقل صورة مهمة إلى العالم الخارجي".

ويشمل برنامج البابا إلى العراق، زيارة بغداد والموصل ومدينة أور الأثرية مسقط رأس النبي إبراهيم. وسينتقل إلى الموصل ومنطقة سهل نينوى المحيطة بها، وسيزور مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق.