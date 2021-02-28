المتحدث باسم أنصار الله: نفذنا هجوما على مدينة الرياض

قال يحي سريع المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله اليمنية إن قواته نفذت هجوما على أهداف في عمق العاصمة السعودية الرياض.

ووفقا لبيان نشره المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله فإن الهجوم جاء "رداً على تصعيدِ تحالفِ العُدوانِ المستمرِ والمتصاعدِ وحصارهِ المتواصلِ على شعبنِا العزيزِ"، حسب تعبيره.

بيان عملية توازن الردع الخامسة التي استهدفت العمق السعودي في الرياض ومنطقتي أبها والخميس.. pic.twitter.com/fDqN08I8eR — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 28, 2021

وأكد سريع أن سلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوةُ الصاروخيةُ التابعة لقاته المسلحة، قد نفذت "عمليةً هجوميةً كبيرةً ومشتركةً باتجاهِ العمقِ السعودي"، وأطلق عليها اسم "عملية توازنُ الردعِ الخامسة".

نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوةُ الصاروخيةُ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً هجوميةً كبيرةً ومشتركةً باتجاهِ العمقِ السعودي، عملية ( توازنُ الردعِ الخامسة). — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 28, 2021

وعن طبيعة الأسلحة المستخدمة في هذه العملية قال سريع: " تم تنفيذُالعملية بصاروخٍ بالستي نوع ذوالفقار، وخمسَ عشرةَ طائرةً مسيرةً منها 9 طائراتٍ نوع صماد 3، استهدفت مواقعَ حساسةً في عاصمةِ العدوِّ السعودي الرياض".

كما أكد سريع أن "6 طائراتٍ مسيرةٍ نوع قاصف 2 استهدفت مواقعَ عسكريةً في مناطقِ أبها وخميسِ مشيط وكانت الإصابةُ دقيقةً"

تم تنفيذُالعمليةبصاروخٍ بالستي نوع (ذوالفقار)وخمسَ عشرةَ طائرةً مسيرةً منها تسعُ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد 3 استهدفت مواقعَ حساسةً في عاصمةِ العدوِّ السعودي الرياض.

وستَّ طائراتٍ مسيرةٍ نوع قاصف 2k استهدفت مواقعَ عسكريةً في مناطقِ أبها وخميسِ مشيط وكانت الإصابةُ دقيقةً بفضل الله. — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 28, 2021

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات أنصار الله أن "العملية استمرت من مساءِ أمسِ السبت وحتى صباحِ اليوم" مشيرا إلى أن قواته تؤكد أن "عملياتِها مستمرةٌ وستتوسعُ أكثرَ فأكثرَ طالما استمر العدوانُ والحصارُ على بلدِنا".

كما ننوهُ مجددا لكل سكانِ تلك المناطقِ الابتعادَ عن كافةِ المواقعِ والمطاراتِ العسكريةِ أو التي قد تُستخدمُ لأغراضٍ عسكرية.

صادر عن القوات المسلحة اليمنية

صنعاء 16 رجب 1442هجرية

28 فبراير 2021م — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 28, 2021

ودعا سريع المواطنين السعوديين إلى الابتعاد عن مناطق القصف قائلا: "كما ننوهُ مجددا لكل سكانِ تلك المناطقِ الابتعادَ عن كافةِ المواقعِ والمطاراتِ العسكريةِ أو التي قد تُستخدمُ لأغراضٍ عسكرية".