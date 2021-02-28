الدفاع الروسية: هبوط اضطراري لمروحية عسكرية بريف الحسكة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن هبوط اضطراري لإحدى المروحيات العسكرية التابعة للقوات الجوية الروسية بريف الحسكة الشمالي الغربي بسوريا.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا رسميا جاء فيه: " بناءا على تقرير طاقم المروحية لم تتعرض المروحية العسكرية الروسية من طراز "مي 35" لأي اعتداء أو إطلاق نار".

وأضاف البيان أن " حدث خلل تقني وفني استدعى الأمر عودة الطائرة المروحية إلى المدرج بعد إلغاء المهمة العسكرية الموكلة إليها في محافظة الحسكة السورية".

وخلص البيان أن " الطاقم لم يتعرض لأي خطر وأنزل الطائرة بشكل عادي وفقا لإجراءات وقواعد السلامة والطوارئ الجوية وتسلمت بعدها الفرق التقنية مهام معرفة الخلل الذي حدث".

#عاجل ||#مراسل_سانا :أنباء عن سقوط طائرة مروحية روسية بين قريتي #الريحانية و #القاسمية الواقعتين غرب ناحية #تل_تمر بريف #الحسكة الشمالي الغربي وأنباء عن استشهاد الطيار وإصابة آخرين من طاقم الطائرة. — سانا عاجل (@SanaAjel) February 28, 2021

وفي السياق نفسه، نفت الدفاع الروسية الأنباء التي تداولتها وكالة الأنباء السورية "سانا" بشأن سقوط طائرة مروحية روسية غرب تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي ومقتل الطيار.