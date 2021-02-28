الدفاع الروسية: هبوط اضطراري لمروحية عسكرية بريف الحسكة

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا رسميا جاء فيه: " بناءا على تقرير طاقم المروحية لم تتعرض المروحية العسكرية الروسية من طراز "مي 35" لأي اعتداء أو إطلاق نار".
وأضاف البيان أن " حدث خلل تقني وفني استدعى الأمر عودة الطائرة المروحية إلى المدرج بعد إلغاء المهمة العسكرية الموكلة إليها في محافظة الحسكة السورية".
وخلص البيان أن " الطاقم لم يتعرض لأي خطر وأنزل الطائرة بشكل عادي وفقا لإجراءات وقواعد السلامة والطوارئ الجوية وتسلمت بعدها الفرق التقنية مهام معرفة الخلل الذي حدث".
#عاجل ||#مراسل_سانا :أنباء عن سقوط طائرة مروحية روسية بين قريتي #الريحانية و #القاسمية الواقعتين غرب ناحية #تل_تمر بريف #الحسكة الشمالي الغربي وأنباء عن استشهاد الطيار وإصابة آخرين من طاقم الطائرة.— سانا عاجل (@SanaAjel) February 28, 2021
وفي السياق نفسه، نفت الدفاع الروسية الأنباء التي تداولتها وكالة الأنباء السورية "سانا" بشأن سقوط طائرة مروحية روسية غرب تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي ومقتل الطيار.
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