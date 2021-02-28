خبير: مظاهرات حركة النهضة لن تغير توازن القوى على الساحة السياسية التونسية

قال المحلل السياسي التونسي، بلحسن اليحياوي، اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، إن المظاهرات التي نظمتها حركة النهضة، لا تغير شيئا من الوضع السياسي أو توازن القوى على الساحة السياسية التونسية

وأشار اليحياوي في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" إلى أن "الشارع التونسي طالب بحل البرلمان والتخلص من النخبة السياسية الحالية ومحاربة الفساد"، لافتا إلى أن "الشارع سوف يسير في اتجاه الضغط لاستقالة الحكومة وحل البرلمان، بعيدا عن أن يكون في مواجهة الرئيس التونسي قيس سعيد".

وشدد اليحياوي على "ضرورة أن تطبق حركة النهضة الشعارات التي أطلقتها خلال المظاهرات، والتي طالبت خلالها بإنشاء المحكمة الدستورية، لأن الحركة نفسها هي التي كانت مسؤولة عن تعطيل المحكمة الدستورية".

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لن يقبل بأية مقايضة في حق الشعب أو أي مقايضة تتعلق بسيادة البلاد، وذلك تعليقا على المظاهرات التي نظمتها حركة النهضة، السبت 27 فبراير/شباط.

وأضاف سعيد إنه "لا يتحرك وفق حسابات البعض أو ترتيباتهم بل وفقا لمبادئ التي عاهد الشعب التونسي عليها"، واصفا المظاهرات بأنها "إفلاس سياسي".