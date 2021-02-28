السعودية تكشف سر انتشار "التغريدات البيضاء"

حسمت وزارات المملكة العربية السعودية وجهاتها الحكومية، اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، الجدل المثار بشأن انتشار أكثر من 30 تغريدة بيضاء خالية من أي كتابات عبر حساباتها على موقع "تويتر".

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن تلك التغريدات قصدت الوزارات والجهات الحكومة نشرها، بالتزامن مع إطلاق اليوم الأحد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، وتنتهي في 23 أغسطس/ آب المقبل.

وبينت وزارة التجارة السعودية أنها من أطلقت مبادرة "صفحة بيضاء" على "تويتر" بغرض فتح صفحة بيضاء لكل مخالف من أجل تصحيح تجارته.

واعتبرت ان المبادرة فرصة لمخالفي نظام مكافحة التستر عبر التعريف بهذه الفترة، وبداية انطلاقة صفحة جديدة لتصحيح تجارتهم.

— وزارة التجارة (@MCgovSA) February 28, 2021

َ — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) February 28, 2021

ُ — الـهـيـئـة الـعـامة للنـقــل (@Saudi_TGA) February 28, 2021

وغرد وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد القصبي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "بدأنا العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي فرصة ثمينة للراغبين في التصحيح، أدعوهم للاستفادة من مزاياها".

بدأنا العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي فرصة ثمينة للراغبين في التصحيح، أدعوهم للاستفادة من مزاياها.



بادر و #صحح_تجارتك من خلال: https://t.co/BLPKqnCF3x — ماجد عبدالله القصبي (@malkassabi) February 28, 2021

ابدأ صفحة بيضاء و #صحح_تجارتك عبر: https://t.co/b3aOejrbmq

مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التي بدأت اليوم وتنتهي في: 23/8/2021 — وزارة الاستثمار (@MISA) February 28, 2021

​فيما غردت الوزارات السعودية للجمهور في المملكة :"ابدأ صفحة بيضاء وصحح تجارتك عبر: http://mc.gov.sa مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التي بدأت اليوم وتنتهي في 2021/8/23".