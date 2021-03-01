العراق... مقتدى الصدر يهدد برد "شديد" على تأخر وصول لقاح كورونا

هدد زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، برد شديد على ما وصفه بـ"التقصير الحكومي الواضح" والذي تسبب في تأخر وصول لقاح كورونا.

جاء تهديد الصدر عبر تغريدة قال فيها: "هناك تقصير واضح من الحكومة بخصوص وصول اللقاح ضد الوباء المتفشي.. وإن لم يصل بالموعد المحدد فلنا حملة برلمانية شديدة".

وتابع: "مضافا إلى أن مجانيته حين وصوله لا يعني أنه لن يكون بعيدا عن أيدي الفاسدين وأخذ الأموال من الشعب لحجة أو أخرى كتقديم تطعيمه على الآخرين أو بيعه في الأسواق بصورة غير قانونية وما شاكل ذلك..فالحذر وإلا فاننا مضطرون للقيام بما يلزم ضمن الأطر القانونية".

ونصح الصدر في تغريدته بـ"البدء بتسجيل أسماء المواطنين ابتداء من المناطق النائية والفقيرة لأنها أشد عرضة للجائحة".

وشدد زعيم التيار الصدري على أهمية "أن التطعيم باللقاح لا يكون نهائيا بل يجب الوقاية من المرض كما يقول المختصون وذلك بالابتعاد عن التجمعات والالتزام بالوقاية من خلال الكمامات وما شاكل ذلك، فعلى المواطنين الالتزام بذلك".

وفي وقت سابق، كشف عضو خلية الأزمة النيابية في البرلمان العراقي، النائب عبد عون علاوي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أمس الأحد، أن وزارة الصحة وضعت خطة لإيصال لقاح كورونا، للفئات المستهدفة، بعد وصول أول شحنة اليوم الاثنين.

وأوضح علاوي، وهو عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، أن الخطة التي وضعتها وزارة الصحة بالتعاون مع لجنة الصحة النيابية للقيام بإيصال اللقاح المضاد لكورونا للفئات المستهدفة تبدأ بالعاملين في المجال الصحي، والقوات الأمنية وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، يوم السبت الماضي، وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد–19 إلى البلاد يوم الإثنين المقبل (اليوم)، وكشف البدر، أن اللقاح الذي سيصل في أول شحنة إلى العراق، هو لقاح "سينوفارم" الصيني.