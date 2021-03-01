"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة للتحالف العربي جنوبي الحديدة

القاهرة - سبوتنيك. وقال الموقع الرسمي لجماعة "أنصار الله" إن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية تحمل قنابل في منطقة حَيْس جنوب شرقي الحديدة".

وأضاف: "الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحمل قذيفتي هاون عيار 120 ملم". ونشر موقع "أنصار الله" صوراً لحطام الطائرة المسيرة.

وتدعو جماعة "أنصار الله" إلى وقف عمليات التحالف الدولي ضد قواتها في اليمن.

وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، محمد عبد السلام، اليوم الاثنين، إن "وقف العدوان"، في إشارة إلى عمليات التحالف العربي في اليمن، هو "أكبر مساعدة يمكن أن تقدم لليمن".

وأكد متحدث "أنصار الله"، تعليقا على مؤتمر المانحين الذي تنظمه الأمم المتحدة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، في تغريدة، اليوم الاثنين، أن "وقف العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف)، ورفع الحصار هو أكبر مساعدة يمكن أن تقدم لليمن، ودول العدوان تتحمل كامل المسؤولية عما حل بالبلاد من كوارث".

وأضاف عبد السلام، وهو رئيس الوفد المفاوض في "أنصار الله": "أكبر مساعدة لليمن آتية من قبل دول العدوان (في إشارة إلى دول التحالف العربي) بما تقدمه من غارات يومية وحصار جائر ومنع المشتقات النفطية وإغلاق مطار صنعاء الدولي، وما نتج عن ذلك من كوارث إنسانية".

ويذكر أن اليمن يواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ بداية الحرب قبل نحو ست سنوات، إذ قدر إجمالي الأشخاص الأكثر حاجة في اليمن بأكثر من 20 مليون شخص (من بين إجمالي عدد سكان اليمن البالغ أكثر من 28 مليون شخص)، ومن المتوقع أن يعاني أكثر من مليوني طفل من سوء تغذية حاد ما يهدد بمجاعة كبيرة.