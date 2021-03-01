القيمة المالية لهما 3 مليون جنيه... الشرطة المصرية تضبط شحنتي حشيش

أعلنت وزارة الداخلية في مصر عن ضبط شحنتي من مادة الحشيش المخدرة، خلال الـ24 الساعة الماضية، تجاوزت قيمتهما المالية 3 مليون جنيه مصري.

وبحسب منشور لوزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط 450 طربة حشيش، تزن جميعها 45 كيلوجرام.

ولفتت إلى أنه "عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام- ومديريتي أمن الإسكندرية ومطروح) من ضبط عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلوجرام ومبلغ مالي وهاتف محمول".

وأضاف المنشور أن المضبوطات "كانت بحوزة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح، وذلك حال تواجده بالطريق الدولي الساحلي (مطروح/ الإسكندرية) بدائرة قسم شرطة الضبعة".

ولفتت الوزارة إلى أنه كذلك تم "ضبط عدد 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وذلك حال استقلاله سيارة بالطريق الساحلى (مطروح– الإسكندرية) بدائرة قسم شرطة العامرية".

وأكدت الوزارة أنه بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وأشارت إلى أنه تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 3.150.000 جنيه مصري.