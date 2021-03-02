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    صالة مطار الكويت الدولي

    الكويت تستثني 5 فئات من الحجر المؤسسي

    © AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYAT
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    اعتمدت السلطات الكويتية استثناء 5 فئات من الحجر المؤسسي المطبق على القادمين إلى البلاد.

    وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فقد أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني تعميماً موجهاً إلى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، بشأن الاستثناءات من الحجر المؤسسي فقط.

    مطار الكويت
    Twitter/masralarabia
    الكويت... إلزام جميع الركاب القادمين من الدول المحظورة بالحجر المؤسسي

    وفي تفاصيل التعميم، أكدت الإدارة العامة للطيران المدني استثناء البعثات الدبلوماسية، من جميع الجنسيات وأقاربهم من الدرجة الأولى، "زوج - زوجة – أبناء" وعمالتهم المنزلية، مشيرة إلى أن الاستثناء لهم منفردين أو مجتمعين، مشترطة إبراز الهويات الخاصة بهم.

    واستثنى التعميم كذلك المرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج بالخارج ومرافقيهم بعد إنهاء فترة العلاج، مشترطة وجود الشهادة صادرة من المكتب الصحي الكويتي في الدولة مقر تلقي العلاج للدلالة على ذلك.

    ونص التعميم أيضا على استثناء الطلاب الكويتيين المنتسبين إلى الجامعات الخارجية والمسافرين، لإجراء اختبارات دراسية، بشرط إبراز خطاب صادر عن الملحق الثقافي لدولة الكويت يفيد بأن الطالب مقيد في إحدى الجامعات الخارجية، مع ضرورة وجود شهادة من الجامعة تثبت تاريخ الاختبار.

    وفي التعميم أيضا تم استثناء الكوادر الطبية الحكومية والأهلية وأقاربهم من الدرجة الأولى، "زوج - زوجة – أبناء"، سواء منفردين أو مجتمعين ومرافقيهم من العمالة المنزلية، بشرط إبراز ما يثبت ذلك، وأيضا استثناء القاصرين تحت سن 18 عاماً، المسافرين بدون مرافق.

    وطالب التعميم الفئات التي تم استثناؤها بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، مؤكدا على ضرورة إجراء فحصَي "بي سي آر" على نفقة المسافر الخاصة، الأول عند الوصول إلى دولة الكويت، والثاني في اليوم الـ6 بعد الوصول.

    واشترط التعميم كذلك الالتزام بتنزيل وتفعيل تطبيق "شلونك" عند الوصول إلى دولة الكويت.

    جدير بالذكر أن مصادر مسؤولة في مطار الكويت الدولي كانت قد أكدت، أمس، أن الأجهزة العاملة في المطار رفعت توصيات إلى السلطات الصحية، لاستثناء 4 فئات جديدة من الحجر المؤسسي للقادمين إلى البلاد، لافتة إلى أن تحديد هذه الفئات جاء عقب عملية رصد قامت بها السلطات في المطار، تخفيفا عن فئات تحتاج إلى وضع استثنائي، حيث تم مراعاة بعض هذه الحالات.

    انظر أيضا:

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