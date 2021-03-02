العراق يشهد حدثا هو الأول من نوعه منذ 4 آلاف عام

يشهد العراق، يوم الجمعة المقبل، حدثا هو الأول من نوعه منذ 4 آلاف عام.

وذكرت صحيفة "دجلة"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مدير عام متحف الناصرية العراقي، عامر عبد الرزاق، قد أعلن الانتهاء من نصب الإنارة في "زقورة أور" الأثرية للمرة الأولى في التاريخ، منذ تأسيسها قبل 4000 سنة.

- كثير من الناس يعتقدون بأن الأهرامات موجودة فقط في مصر !

- هذه المعلومة خاطئة 100% فالأهرامات منتشرة في كثير من دول العالم مثل المكسيك و أندونيسيا والصين والسودان وايطاليا وكمبيوديا .

- وهناك الزاقورات الهرمية وهي الأقدم وتوجد في العراق وإيران . pic.twitter.com/seKsGxaFWK — 🇰🇼 Geographic (@Husain_Qamber) April 11, 2018

وقال عبد الرزاق:

إن الجهود الحكومية دفعت بإنارة زقورة أور الأثرية للمرة الأولى في التاريخ منذ تأسيسها قبل 4000 سنة، وتلك الأعمال والصيانة تأتي ضمن استعدادات الحكومة لاستقبال بابا الفاتيكان في الناصرية.

وأعلنت مفتشية آثار ذي قار عن إيقاف الرحلات السياحية لمدينة أور الأثرية بالتزامن مع زيارة بابا الفاتيكان، المقررة الجمعة المقبل.

🛑 العراق يتحضر لإستقبال البابا فرنسيس في موقع أور الأثري الذي يعتبر عاصمة الدولة السومرية، ويُعتقد أنه مكان ولادة النبي إبراهيم. pic.twitter.com/K9GhGbtkxL — مسك (@miskalakhbar) February 23, 2021

وظهرت "الزقورة" بمحافظة ذي قار بشكل جديد بعد إنارتها استعدادا لزيارة البابا فرنسيس للعراق يوم الجمعة المقبل، وهي المرة الأولى التي ينار فيها هذا المعلم الأثري.