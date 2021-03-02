قطع طرق في لبنان احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار... صور وفيديو

أقدم محتجون على قطع الطرقات في أغلب المناطق اللبنانية لا سيما في العاصمة بيروت، احتجاجاً على الارتفاع الكبير الذي شهده سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية والذي لامس العشرة آلاف ليرة للدولار الواحد.

وأقدم شبان على قطع الطرقات الحيوية في بيروت منها الطرق المؤدية إلى وسط بيروت، إضافة إلى الطرقات المؤدية إلى ضواحي العاصمة اللبنانية لا سيما طريق المطار الذي أقفل بالإطارات المشتعلة.

كما تجمع محتجون عند جسر الرينغ الذي يربط غربي العاصمة اللبنانية بشرقها وأقفلوه بالإطارات المشتعلة.

© Sputnik . Zahraa Al Amir قطع طرق في لبنان احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار

في المقابل، تجمع محتجون في ساحة الشهداء وسط بيروت اعتراضا على غلاء المعيشة وتردي الخدمات ومنها قطاع الكهرباء بسبب النقص الحاد في مادة الفيول وعدم قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على تأمين ساعات التغذية الكهربائية اللازمة.

وفي البقاع، شرقي لبنان، أقفل محتجون الطرقات الرئيسية في بلدتي سعدنايل وتعلبايا ورياق.

كذلك الأمر، في جنوب لبنان حيث عمد محتجون غاضبون على إقفال الطرقات في مدينتي صيدا والنبطية.

وارتفع سعر صرف ​الدولار​، مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، في السوق السوداء إلى 10 آلاف ليرة للدولار الواحد، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة لبنانية للدولار.

وأقدم عددا من المواطنين على إقفال محال الصيرفة في منطقة شتورا في البقاع، احتجاجاً على الارتفاع الجنوني لسعر الصرف، فيما عمد أصحاب المحال التجارية إلى إقفالها.