إيران في طريقها لتنفيذ خطوة جديدة مع سوريا

أكد مساعد رئيس الجمهورية الإيراني للشؤون العلمية والتقنية، سورنا ستاري، لدى لقائه وزير الصناعة السوري، زياد الصباغ، على مزيد من تطوير التعاون التكنولوجي بين البلدين.

وبحسب وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، أشار ستاري إلى البيئة الجيدة والفرص المتوفرة في إيران لتطوير التكنولوجيا والإبداع.

وذكرت أن تصريحات ستاري جاءت خلال اللقاء الذي جمع الجانبين اليوم الثلاثاء، والذي أكد أن إيران من الدول الرائدة في إنتاج النفط والغاز في العالم، وأنه خلال السنوات السبع الماضية تم التركيز على تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة في بلاده، بهدف تجنب الاعتماد على الاقتصاد النفطي قدر الإمكان.

وأشار سورنا ستاري إلى البيئة الملائمة التي أعدتها إيران في السنوات الأخيرة في مجال تطوير التكنولوجيا والإبداع، مضيفا أن البيئة المتوفرة قادرة على تلبية احتياجات بلاده في مجال الإنتاج التكنولوجي بشكل مناسب، مستشهدا بما شهدته إيران خلال أزمة كورونا والحظر المفروض على البلاد.

ومن جانبه، رحب وزير الصناعة السوري، زياد الصباغ، باستخدام التقنيات الإيرانية في سوريا، مضيفا:

في الماضي وفي السنوات التي كنا فيها في أزمة، أجريت مفاوضات مع المسؤولين الإيرانيين من أجل بناء مصنع للسيارات في سوريا، لكني لا أعرف لماذا لم يتم تنفيذه.

وأكد أن إيران كانت على الدوام دولة حليفة لسوريا، مشيرا إلى أن الرئيس السوري أعطى الإذن بتوفير الموارد للمؤسسات الاقتصادية الصغيرة، حيث سنشهد في المستقبل توسيع نطاق فعاليات هذا القطاع، مشيدا بإنجازات الشباب المبدعين في إيران، معربا عن أمله في أن تتمكن سوريا في المستقبل من الاستفادة من تجارب التقدم الذي أحرزته هذه القوى العاملة المبدعة والمبتكرة.