خارجية فلسطين ترحب بقرار الجنائية الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم "مستمرة وممنهجة"

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، إن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق.

وجاء تصريح المالكي على خلفية ترحيب فلسطين، اليوم الأربعاء، بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين.

ونقلت وكالة "وطن" عن المالكي، في بيان تلاه عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته 155، والتي عقدت اليوم في مقر الأمانة العامة، برئاسة قطر، أن دولة فلسطين تذكر المدعية العامة والدول الأطراف أن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق.

وشدد المالكي على أن هذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة، انسجاما مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم، مضيفا أن بلاده ترى أن قرار المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وهو ما اعتبره بمثابة شجاعة في مواجهة التهديدات غير مسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها.

ودعا وزير الخارجية الفسطيني الدول الأطراف باحترام مسؤولياتها وعدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل، ووجوب احترام جميع الدول الأطراف لالتزاماتها بحماية المحكمة من أي تدخل وضمان حماية جميع أعضاء المحكمة، بما في ذلك القضاة والمدعية العامة، وعائلاتهم من أي تهديد أو محاولة إكراه من أي طرف كان.

وأوضح المالكي إنه "منذ انضمامنا للمحكمة الجنائية منذ 2014، لم ننظر في الجرائم التي ارتكبت قبل ذلك، ولكن نؤكد على حجم تلك الجرائم التي ارتكبت والتي ترتقي بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مما استدعى وبقناعة المدعية العامة لاتخاذ قرارها اليوم، بفتح التحقيق الرسمي في هذه الجرائم التي ارتكبت من قبل الاحتلال".