واشنطن ترفض التعليق على التقارير بشأن لقاء أمريكي حوثي في سلطنة عمان

القاهرة - سبوتنيك. وبسؤاله عن تقرير لوكالة "رويترز" حول إجراء ذلك اللقاء، وما إذا كان المبعوث الأمريكي لليمن، تيموثي ليندركينغ، قد التقى ممثلين للجماعة، رفض متحدث الخارجية الأمريكية، نيد برايس، التعليق، مكتفيا بالقول إن المبعوث الأمريكي "كان في المنطقة والتقى مسؤولين حكوميين بارزين والتقى مارتن غريفيث [المبعوث الأممي إلى اليمن]، وقد عاد الآن إلى الرياض".

وكان الناطق باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، محمد عبد السلام، قد نفى لقاء ممثلين للجماعة مع مسؤولين أمريكيين بسلطنة عمان، معلقا أن "الذي حصل تواصل عبر الأخوة العمانيين فقط، لم يكن هناك تواصل مباشر"، موضحا "أبلغناهم برؤيتنا للحل في اليمن، وأن العدوان والحصار طالما استمر فسنواجه ذلك بكل قوة".

وألغت الولايات المتحدة الشهر الماضي تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية كمنظمة إرهابية، ما يترتب عليه عدم حظر "أنصار الله" مرة أخرى بموجب لوائح عقوبات الإرهاب العالمي وعقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية، وذلك لعدم التأثير على عمليات الإغاثة الإنسانية في اليمن.

ولكنها عادت قبل ساعات لتفرض عقوبات على قياديين عسكريين في الحركة بتهمة إطالة أمد الحرب واستهداف الدول المجاورة والسفن التجارية في المياه الدولية.

وتقول الأمم المتحدة إن 20 مليون شخص على حافة المجاعة في اليمن جراء الحرب الدائرة بين القوات اليمنية المدعومة بالتحالف العربي، بقيادة السعودية، وبين جماعة أنصار الله منذ 2015، وأعلنت المنظمة حاجتها إلى نحو 4 مليارات دولار لمساعدة 16 مليون شخص متضررين من الحرب.