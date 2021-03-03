التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" جنوبي السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أشار التحالف العربي "أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية وفق القانون الدولي الإنساني".

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التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا تجاه خميس مشيط.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 3, 2021

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب جماعة "أنصار الله" المدعومين من إيران.