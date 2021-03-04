اليمن... القبض على قيادي في "القاعدة" متهم باغتيال قائد عسكري سعودي بحضرموت

القت الأجهزة الأمنية اليمنية بإسناد من قوات التحالف العربي، الأربعاء، القبض على قيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا)، بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لوكالة "سبوتنيك" بأن قوة يمنية متخصصة نفذت، بمشاركة عدد محدود من قوات التحالف، مداهمة أمنية لمنطقة تريس غربي مدينة سيئون مركز وادي حضرموت، تمكنت خلالها من القبض على القيادي في "القاعدة" قابوس سعيد بن طالب.

وذكر أنه جرى نقل القيادي بن طالب بعد نجاح عملية القبض عليه، على متن طائرة سعودية إلى جهة مجهولة.

وأشار إلى أن القيادي في التنظيم الإرهابي، متهم باغتيال قائد القوات السعودية والتحالف في وادي محافظة حضرموت، المقدم الركن بندر بن مزيد العتيبي، وجنديين سعوديين وآخرين يمنيين بتفجير عبوة ناسفة عن بعد على الطريق العام في مديرية شبام غرب وادي حضرموت، في 19 أيلول/ سبتمبر 2019م.

ولفت إلى أن المنطقة العسكرية الأولى التابعة للجيش اليمني، المتمركزة في مديريات وادي حضرموت، كانت قد رصدت منذ العام 2019م مكافأة قدرها 50 ألف ريال سعودي (13 ألف دولار أمريكي) بالإضافة إلى سيارة، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القيادي بن طالب، المتهم بتنفيذ جرائم إرهابية واغتيالات لعسكريين ومدنيين.

وتشهد مناطق عدة في اليمن حضورا لمسلحي تنظيم القاعدة من بينها مدن وادي حضرموت التي سبق وسيطر عليها التنظيم الإرهابي وعلى عاصمة المحافظة مدينة المكلا في نيسان/ أبريل 2015 لمدة عام كامل قبل أن يحررها الجيش اليمني وقوات التحالف العربي في 24 نيسان/ أبريل 2016.