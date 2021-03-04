قتلى وجرحى في انفجار استهدف موكب قيادات عسكرية في عدن جنوبي اليمن

سقط عدد من القتلى والجرحى، اليوم الخميس، في انفجار استهدف موكب قيادات عسكرية في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة جنوبي اليمن.

وقالت وسائل إعلام يمنية، إن "موكب العميد محسن الوالي قائد ألوية الدعم والإسناد والعميد نبيل المشوشي استهدافا بسيارة مفخخة بمدينة عدن"، مؤكدة "نجاة العميدين الوالي والمشوشي وسقوط 5 قتلى وجرحى في التفجير الذي وقع في منطقة الحسوة غرب مدينة عدن.

عاجل| التفجير استهدف موكباً عسكرياً لقياديين في قوات الدعم والإسناد التابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي اثناء مرورهما قرب منطقة الحسوة — المصدر أونلاين (@almasdaronline) March 4, 2021

​وقوات ألوية الدعم والإسناد، هي قوة أمنية وعسكرية تنشط في جنوب اليمن وتضم في صفوفها جمعا متنوعا من الضباط والعسكريين اليمنيين ونشطاء الحراك الجنوبي وبعض المحسوبين على "التيار السلفي".