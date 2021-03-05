رقصات من التراث الشعبي العراقي في استقبال البابا فرنسيس... فيديو

استقلبت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة البابا فرنسيس، على رقصات من التراث الشعبي العراقي.

وظهر البابا فرنسيس رفقة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والفرق الفلكورية، تؤدي لوحة فنية من التراث الشعبي العراقي.

وهبطت الطائرة التابعة لشركة أليطاليا، التي تقل البابا والوفد المرافق له، في مطار بغداد قادمة من مدينة روما الإيطالية، بعد رحلة استغرقت حوالي 4 ساعات ونصف الساعة.

ويرافق البابا في هذه الرحلة وفد كبير يضم مسؤولا أمنيا، ونحو 75 صحفيا.